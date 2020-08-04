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جي بي سي نيوز:- خاطب وزير البيئة، وزير الزراعة المكلف، صالح الخرابشة رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بكتاب وجهه إليه اليوم، لإجراء المقتضى القانوني بشأن ما نسب الى وزارة الزراعة من زعم علمها وسماحها باستيراد مواد أثناء فترة الحظر، وذلك رغم علمها بعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، خلافاً للواقع.

وبين الكتاب، الذي حصلت “الغد” على نسخة منه، والصادر بتاريخ اليوم، لأنه وإشارة إلى الكتاب المتداول على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي رقم ص/٢٠٢٠/٨٨١ تاريخ ١٥/٦/٢٠٢٠ والمتضمن مزاعم بسماح وزارة الزراعة باستيراد كميات من لحوم الدواجن وبودرة البيض تم حظر استيرادها من دولة اوكرانيا.

كتاب وزارة الزراعة الموجهة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

وأشار الكتاب انه بالرجوع الى قيود وزارة الزراعة تبين عدم صحة ما تضمنه الكتاب المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي صادرة من الاتحاد النوعي للدواجن في الاردن مؤرخة في الخامس عشر من شهر حزيران الماضي وموجهة الى رئيس الوزراء عمر الرزاز تضمنت إخبارا عن شحنه ملوثة من الدجاج المستورد من اوكرانيا برغم الحظرالمفروض على تلك الدولة من منظمة الاوبئة العالمية OIE لوجود مرض فيروسي وبائي في نهاية عام ٢٠١٩ وتم الاعلان عنه بداية شهر كانون الثاني لعام ٢٠٢٠

وقال الكتاب المتداول إنه وبتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٠ وقبل ان تنتهي مدة حظر الاستيراد وقبل ان يخرج قرار من اللجنة بمراجعة قرارالمنع فوجئ القطاع بالموافقة على دخول ٥٦٨.٥ طن لحوم دواجن وبودرة البيض حيث طالب الاتحاد النوعي بحسب الكتاب الذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي رئيس الوزراء اجراء تحقيق لمعرفة المسؤول عن خرق قرار الحظر والتسبب بادخال مواد غذائية ملوثة عبارة عن لحوم دواجن تم التخلص منها في بلادها ولا توجد اي دولة تقبل بدخولها واستهلاكها نظرا لخطورتها على الصحة العامة.

و كان وزراة الزراعة اصدرت صباح اليوم بيان قالت فيه ان المعلومات المتداولة بخصوص استيراد دواجن من أوكرانيا خلال فترة تعليق الاستيراد، مؤكّدة أنّ هذه المعلومات عارية عن الصحّة أو منافية للواقع

الكتاب المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي

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