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وزير الخارجية اللبناني يعتزم تقديم استقالته الإثنين

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وزير الخارجية اللبناني يعتزم تقديم استقالته الإثنين وزير الخارجية اللبناني يعتزم تقديم استقالته الإثنين

جي بي سي نيوز :- يعتزم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي، تقديم استقالته من غدا الإثنين، وفق ما أفاد مصدر مطلع بالخارجية.

وأفاد المصدر في تصريح للأناضول، الأحد، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن سبب الاستقالة يتمثل في "هروب من الواقع" (دون تفاصيل)، إضافة إلى "عدم تقدّم الحكومة في عملها".

ونفى المصدر أن يكون هناك أي تواصل بين الوزير ورئيس الحكومة حسان دياب، في هذا السياق.

وشدد على أن الاستقالة "نهائية لا عودة فيها".

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.

وبجانب الأزمة الاقتصادية، يعاني لبنان من انقسام واستقطاب سياسي حاد، خاصة منذ تشكيل الحكومة الحالية، برئاسة دياب، في 11 فبراير/ شباط الماضي، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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