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غانتس يوجه تحذيرا إلى نصر الله ولبنان من تجاوز الخطوط الحمراء

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غانتس يوجه تحذيرا إلى نصر الله ولبنان من تجاوز الخطوط الحمراء غانتس يوجه تحذيرا إلى نصر الله ولبنان من تجاوز الخطوط الحمراء

جي بي سي نيوز :- حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله من خطورة "تجاوز الخطوط الحمراء" بالنسبة له شخصيا ولدولة لبنان.

وقال غانتس، رئيس الإسرائيلية بالنيابة، في تصريح مسجل نشره مكتبه: "إذا فكر نصر الله في الخروج عن الخطوط الحمراء فسوف يتلقى ردا مؤلما سيذكره بالجهوزية العالية لدولة إسرائيل وسيعرض دولة لبنان للخطر".

وشدد غانتس على أن نصر الله سيتحمل المسؤولية عن أي خطوة ستأتي من جانبه بحق إسرائيل.

جاء ذلك على خلفية تقارير عن إصدار غانتس أمرا إلى الجيش الإسرائيلي بتدمير منشآت لبنانية حيوية في حال تنفيذ "حزب الله" أي هجوم انتقامي ضد جنود أو مواطنين، ردا على قتل أحد ضباطه قرب دمشق بغارة إسرائيلية مؤخرا.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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