أخبار عاجلة

إلى الركود الثاني والصدمات.. "النقد الدولي" يصف "تركيا غير المحصنة"! -
دعماً للخطط الاحترازية.. "السديس" يوجه بتطوير منظومة العمل عن بُعد -
عدو البشرية.. الإصابات تتجاوز 18.82 مليون والوفيات تتخطى 706 آلاف -
تَبَاين في أسعار النفط.. ومزيج برنت يرتفع إلى 45.37 دولارًا -
القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده -
بيروت 2020 – تكساس 1947.. كارثتان يفصل بينهما أكثر من 7 عقود والمتهم واحد -
وزير الدفاع الأمريكي: كثيرون يعتقدون أن انفجار بيروت كان حادثا -
القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده -
بيروت 2020 – تكساس 1947.. كارثتان يفصل بينهما أكثر من 7 عقود والمتهم واحد -
سقط بوادي بيض.. بلاغ عن فقدان مواطن يباشره "مدني جازان" ويوضح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير المدينة يوافق على الرئاسة الفخرية لجمعية متلازمة داون بالمنطقة

Print
أمير المدينة يوافق على الرئاسة الفخرية لجمعية متلازمة داون بالمنطقة أمير المدينة يوافق على الرئاسة الفخرية لجمعية متلازمة داون بالمنطقة
تهدف لتقديم البرامج التأهيلية وخدمات العلاج النفسي والتعليمي واللفظي

أمير المدينة يوافق على الرئاسة الفخرية لجمعية متلازمة داون بالمنطقة

وافق الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، على الرئاسة الفخرية لجمعية متلازمة داون بمنطقة المدينة المنورة.

وبهذه المناسبة، قدّم رئيس مجلس إدارة جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون عبدالمحسن بن نايف بن حميد، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، خالص الشكر والتقدير لأمير منطقة المدينة المنورة.

وتتلخص رؤية هذه الجمعية الخيرية غير الربحية في أن تكون رائدةً على مستوى منطقة المدينة المنورة في العناية التأهيلية والتعليمية لأطفال متلازمة داون، وتتمحور رسالتها حول تقديم أفضل البرامج للمصابين وأسرهم ومقدمي الرعاية المتخصصة لهم في المنطقة.

وتهدف الجمعية التي تعد الأولى في المنطقة إلى تقديم البرامج التأهيلية وخدمات العلاج النفسي والتعليمي واللفظي وخدمات العلاج الطبيعي والوظيفي وتعزيز برامج التدخل المبكر للفئات العمرية الصغيرة، بالإضافة إلى توفير أفضل الخدمات التأهيلية والتعليمية لأطفال المتلازمة وتقديم المشورة الطبية والاجتماعية والنصائح الطبية لأسر الأطفال من هذه الفئة، إلى جانب تنظيم العيادات المسائية الاستشارية والتأهيلية لهم.

وتقوم الجمعية بتقديم البرامج التوعوية والتثقيفية لأفراد المجتمع لغرض التعريف بحقوق هذه الفئة الغالية، وكذلك تعزيز دور الجمعية في دمج الفئات العمرية والمتقدمة منهم من خلال توجيههم في عدد من المجالات المهنية وفق متطلبات المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إلى الركود الثاني والصدمات.. "النقد الدولي" يصف "تركيا غير المحصنة"!

إلى الركود الثاني والصدمات.. "النقد الدولي" يصف "تركيا غير المحصنة"!

دعماً للخطط الاحترازية.. "السديس" يوجه بتطوير منظومة العمل عن بُعد

دعماً للخطط الاحترازية.. "السديس" يوجه بتطوير منظومة العمل عن بُعد

عدو البشرية.. الإصابات تتجاوز 18.82 مليون والوفيات تتخطى 706 آلاف

عدو البشرية.. الإصابات تتجاوز 18.82 مليون والوفيات تتخطى 706 آلاف

تَبَاين في أسعار النفط.. ومزيج برنت يرتفع إلى 45.37 دولارًا

تَبَاين في أسعار النفط.. ومزيج برنت يرتفع إلى 45.37 دولارًا

شبكة عيون الإخبارية