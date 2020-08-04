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اعترفا بـ72 جريمة.. ضبط اثنين امتهنا كسر زجاج المركبات وسرقة مقتنياتها بالرياض

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اعترفا بـ72 جريمة.. ضبط اثنين امتهنا كسر زجاج المركبات وسرقة مقتنياتها بالرياض اعترفا بـ72 جريمة.. ضبط اثنين امتهنا كسر زجاج المركبات وسرقة مقتنياتها بالرياض
إلقاء القبض على 3 وافدين آخرين تمثل دورهم في شراء المسروقات من الجانيين وبيعها

اعترفا بـ72 جريمة.. ضبط اثنين امتهنا كسر زجاج المركبات وسرقة مقتنياتها بالرياض

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من الإطاحة باثنين من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، امتهنا كسر زجاج المركبات أثناء وقوفها وسرقة المقتنيات الشخصية منها، وذلك بضبطهما متلبسين أثناء شروعهما بارتكاب إحدى جرائمهما بحي السليمانية ، وأقرّا بارتكاب (72) حادثة، واستيلائهما على (50) جهازاً منها حواسب آلية وأجهزة لوحية وجوالات متنوعة.


كما تم القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية البنجلاديشية بمتجرٍ للإلكترونيات بحي السليمانية ، تمثل دورهم في شراء المسروقات من الجانيين وبيعها، وتم استرداد جزء من الأجهزة المسروقة كانت بحوزتهم في المتجر، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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