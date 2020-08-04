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صافرات وطنية تقود مباريات جولة "عيدنا عيدين" من دوري المحترفين

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صافرات وطنية تقود مباريات جولة "عيدنا عيدين" من دوري المحترفين صافرات وطنية تقود مباريات جولة "عيدنا عيدين" من دوري المحترفين
تعود اليوم بعد الغياب الطويل الذي دام 143 يوماً بسبب جائحة كورونا

صافرات وطنية تقود مباريات جولة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي يستأنف نشاطه بانطلاق الجولة الـ 23، والتي تأتي عقب توقف البطولة لأكثر من أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وكشف الاتحاد أن جميع طواقم التحكيم لمباريات الخمس التي تنطلق الليلة من حكام النخبة في المملكة العربية .

حيث أسند مهمة قيادة أولى المباريات بعد الغياب الطويل الذي دام 143 يوماً والتي تجمع بين الفتح وضيفه الفيحاء إلى الحكم الدولي تركي الخضير على أن يساعده كل من محمد العكبري كمساعد أول وخلف الشمري مساعد ثانٍ ومحمد الحربي حكم رابع، فيما يتولى الإشراف على تقنية الفيديو الحكم عبدالله الشهري ومساعده عبدالله الحربي.

بينما سيقود مواجهة أبها ونظيره الاتحاد الحكم ماجد الشمراني ويساعده بدر الشمراني وعمر الجمل وخالد صلوي حكم رابع، أما غرفة الفيديو ستكون بقيادة أحمد الرميخاني ويساعده إبراهيم الدخيل .

أما مواجهة الرائد وضيفه ضمك ستكون بإدارة خالد الطريس وفهد العمري حكم مساعد أول وفيصل القحطاني مساعد ثانٍ وسلطان العكبري حكم رابع، ومحمد السماعيل حكم ومحمد الشهري مساعد له.

في حين سيتولى فيصل البلوي مهمة قيادة مباراة الفيصلي ونظيره التعاون بمساعدة من هشام الرفاعي وعيسى الخيبري وسامي الجريس، فيما أسندت مهمة إدارة غرفة الفيديو للحكم ممدوح الشهدان ومحمد وزي.

أخيرًا تم تكليف شكري الحنفوش ليتولى مهمة حكم الساحة لتحكيم آخر مباريات الليلة وعبدالرحيم الشمري وياسر السلطان مساعدين له وخالد الجهني حكم رابع، بينما غرفة الفيديو ستكون بإشراف محمد الهويش وسعد السبيعي.الاتحاد السعودي لكرة القدم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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