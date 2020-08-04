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"تعليم الأفلاج" يهيئ المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد

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لتوفير بيئة تربوية جاذبة

تواصل إدارة تعليم الأفلاج، ممثلة بقسم التشغيل والصيانة، تهيئة وتجهيز المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد .

وكان مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، قد اعتمد تشكيل لجنة توجيهية برئاسته وعضوية مساعديه ومدراء الإدارات والأقسام المعنية للإشراف على تنفيذ خطة ⁧العودة للمدارس⁩ للعام الدراسي 1442هـ لتواصل إدارة المباني بالإدارة تهيئة وتجهيز المدارس وصيانة أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية الأخرى وزيارة المدارس؛ للتأكد من جاهزية أعمال الصيانة والنظافة بها؛ لتوفير بيئة تربوية جاذبة .

إدارة تعليم الأفلاج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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