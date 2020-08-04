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4 وفيات و5 اصابات بحادث تصادم مركبتين على طريق الحسا

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4 وفيات و5 اصابات بحادث تصادم مركبتين على طريق الحسا 4 وفيات و5 اصابات بحادث تصادم مركبتين على طريق الحسا

جي بي سي نيوز :- توفي 4 اشخاص واصيب 5 بحادث تصادم مركبتين على طريق الطفيلة - الحسا مساء اليوم .

واكد مصدر ان رجال الدفاع المدني نقلوا المصابين الى مستشفى الامير زيد بن الحسين في الطفيلة لتلقي العلاج اللازم .

ولاحقا صدر بيان رسمي وتاليا نصه : 

تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية إنقاذ وإسناد الجنوب مع حادث تصادم وقع بين مركبتين في منطقة الحسا  ، نتج عنه وفاة اربعة اشخاص واصابة خمسه اشخاص بإصابات مختلفة في الجسم، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم ونقلهم إلى مستشفى الأمير زيد الحكومي وحالتهم العامة متوسطة وتم فتح تحقيق مروري بذلك .

جي بي سي نيوز

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