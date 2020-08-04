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"إغاثي الملك سلمان" يوزع مواد إيوائية في مديرية رازح بصعدة

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"إغاثي الملك سلمان" يوزع مواد إيوائية في مديرية رازح بصعدة "إغاثي الملك سلمان" يوزع مواد إيوائية في مديرية رازح بصعدة
يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في "حجة"

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، أمس، بتوزيع مواد إيوائية شملت 40 خيمة و80 بطانية و40 حقيبة إيواء في عزلة الأزهور بمديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة، استفاد منها 705 أفراد.

جاء ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق .

من جهة أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.

وجرى خلال المدة من 23 يوليو إلى 29 يوليو 2020م ضخ 268,800 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 179,200 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتوزيع 93 حقيبة نظافة شخصية، فضلاً عن نقل المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها، واستفاد من المشروع 6,320 فردًا.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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