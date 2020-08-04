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أقوى من الأولى مرتين.. موجة ثانية من "كورونا" تتربص ببريطانيا في الشتاء

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أقوى من الأولى مرتين.. موجة ثانية من "كورونا" تتربص ببريطانيا في الشتاء أقوى من الأولى مرتين.. موجة ثانية من "كورونا" تتربص ببريطانيا في الشتاء
باحثون حذروا من إعادة فتح المدارس دون خطة واسعة للفحص

أقوى من الأولى مرتين.. موجة ثانية من

خلصت دراسة نشرت اليوم (الثلاثاء)، أن بريطانيا مهددة بموجة ثانية من تفشي مرض "كوفيد-19" في الشتاء المقبل، وأنها قد تكون أقوى من الأولى مرتين، وذلك إذا أعادت فتح المدارس دون أن تضع نظاماً أكثر فعالية للفحص والتعقب.

وطبق باحثون من كلية لندن الجامعية وكلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة نموذجًا لأثر إعادة فتح المدارس سواء بالكامل أو جزئيًا، وبالتالي السماح لأولياء الأمور بالعودة لأعمالهم، على الانتشار المحتمل للفيروس.

واستنتج الباحثون أن الموجة الثانية يمكن تجنبها إذا جرى الوصول إلى 75 بالمئة ممن ظهرت عليهم أعراض المرض، وفحصهم وتعقب 68 بالمئة من مخالطيهم، أو إذا جرى الوصول إلى 87 بالمئة من المصابين، الذين ظهرت عليهم الأعراض وفحص 40 بالمئة من مخالطيهم، وفقاً لـ"رويترز".

وحذر الباحثون في الدراسة التي نشرت في دورية "لانسيت" لصحة الأطفال والمراهقين، من أنه في ظل غياب تغطية واسعة النطاق تستند إلى الفحص والتعقب والعزل، فإن إعادة فتح المدارس إلى جانب إعادة فتح المجتمع قد تسفر، في جميع السيناريوهات، عن موجة ثانية من كوفيد-19“.

وأضافوا أن نتائج النموذج الذي وضعوه تشير إلى أن الفتح الكامل للمدارس في سبتمبر 2020 دون استراتيجية فعالة للفحص والتعقب والعزل سيسفر عن ارتفاع معدل انتشار العدوى وموجة ثانية من الإصابات تبلغ ذروتها في ديسمبر 2020 وتكون أقوى مرتين أو 2.3 مرة من الموجة الأولى لكوفيد-19.بريطانيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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