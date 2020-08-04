بالصور "الجبال الحمراء"  تروي قصص سيد الكرم العربي... حائل تتحدث

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يقف الزائر طويلاً حيث واحات النخيل المذهلة والتي تغطي مد البصر وتسمع خرير مياه الينابيع المنحدرة من أعالي الجبل إلى الوادي الأحمر الفسيح، وهنا جبلا أجا وسلمى المكسوان باللون الأحمر كأنهما يتحدثان إلى العالم عن أمجاد منطقة حائل التي عرفها العرب والعالم أجمع من خلال حاتم الطائي "سيد الكرم العربي".

ويتخلل السلسلتين من الجبال مجموعة من الأودية والمزارع تعتبر من أشهر معالم منطقة حائل، ويستطيع الزائر أن يستمتع بمسطحات خضراء وهواء نقي وسهول وآثار حائل وقصر حاتم الطائي والكثير من الفوهات البركانية العملاقة التي لا مثيل لها.

ويعد الجبل الأكبر "أجا، فهو يقع غرب مدينة حائل وهو عبارة عن سلسلة تمتد لمسافة 40 كيلومترًا وبعمق يصل إلى 30 كيلومترًا ويتميز بالأثر الأشهر وهو العقدة وآثار توارن.

وتقع قرية العقدة في عمق جبال أجا وتشتهر بالمزارع والأودية التي توفر نباتاتها الطبيعية منطقة رعي للمواشي والإبل ويمكن الوصول بسهولة إلى العقدة من داخل مدينة حائل، وذلك عن طريق اتباع طريق العقدة الممتد من وسط مدينة حائل إلى عمق جبال أجا.

وتقع قرية توارن في عمق جبال أجا من الجهة الشمالية تتميز بأنها تحتضن قصر حاتم الطائي الذي قامت الهيئة العامة للسياحة والآثار بتجهيزه بمظلات سعف النخل، وكذلك المقاعد الحجرية للاستراحة، وأما جبل سلمى فهو عبارة عن سلسلة جبلية متصلة تقع على مسافة 100 كم في الجنوب الشرقي لسلسلة أجا، ولطالما اقترن اسم سلمى بأجا منذ العصور قبل الإسلام حتى الحاضر.