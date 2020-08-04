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شاهد.. "سفينة الكنوز " تعود بالسفير الصيني 10 أعوام.. 4 ملايين زائر!

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شاهد.. "سفينة الكنوز السعودية" تعود بالسفير الصيني 10 أعوام.. 4 ملايين زائر! شاهد.. "سفينة الكنوز " تعود بالسفير الصيني 10 أعوام.. 4 ملايين زائر!
قال: احترام متبادل حيث حقق البلدان إنجازات مشهودة وأصبحا نموذجاً للعلاقات

شاهد..

استرجع السفير الصيني بالرياض تشن وي تشينغ، ذكرى عمرها 10 سنوات تتعلق بالجناح السعودي في "إكسبو #شنغهاي"، موضحاً أنه جذب حينها 4.38 مليون زائر.

وقال السفير الصيني مغرداً: "ذكرت الجناح السعودي في إكسبو #شنغهاي الذي تلقى إقبالاً قبل 10 أعوام، وكان تصميمه مثل "سفينة الكنوز على طريق الحرير البحري" لإحياء التبادل التاريخ بين الصين وشبه الجزيرة العربية منذ ألفي عام، وجذب الجناح 4.38 مليون زائر".

يُذكر أن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ، كان قد تحدث أخيراً عن العلاقات - الصينية في الندوة التي نظّمتها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بعنوان: "المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.. تاريخ حافل وآفاق مستقبلية مشرقة"، بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والصين؛ حيث قال: "لا توجد مسافة بين الأصدقاء حتى لو فصلت بينهما آلاف الأميال، وهناك تواصل بين الأمة العربية والأمة الصينية، على طريق الحرير القديم قبل أكثر من ألفي عام ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في 21 يوليو 1990 وهناك مصالح جوهرية بين البلدين وقد تطورت العلاقات الثنائية بشكل كبير".

وأضاف: "هناك احترام متبادل حيث حقق البلدان إنجازات مشهودة وأصبحا نموذجاً للعلاقات بين الدول، ففي عام 2016 زار الرئيس الصيني وأعلن مع خادم الحرمين الشريفين، إقامة شراكة بين البلدين وأنشأ الجانبان اللجنة المشتركة رفيعة المستوى وعقدت 3 اجتماعات حتى الآن، وأضافت زخماً كبيراً للعلاقات بين المملكة والصين، وهناك شراكة بين البلدين لمواجهة كورونا".

وأوضح السفير، أن الصين مستعدة لانتعاش اقتصادي للمملكة والعالم، وأن هناك 50 جامعة صينية تدرس اللغة العربية، كما فتحت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فرعها بجامعة بكين في 2017.

وعدَّ السفير الصيني المملكة الدولة العربية الوحيدة في مجموعة الـ 20 التي لها تأثير عالمي، معرباً عن أمله في تعميق العلاقات بين البلدين والشراكة الإستراتيجية بينها ودعم بعضهما بعضا في مصالحهما الأساسية.

السفير الصيني سفينة الكنوز السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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