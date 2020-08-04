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كورونا.. تسجل انخفاضًا في الإصابات اليومية وقفزة بالوفيات

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كورونا.. روسيا تسجل انخفاضًا في الإصابات اليومية وقفزة بالوفيات كورونا.. تسجل انخفاضًا في الإصابات اليومية وقفزة بالوفيات
مجموع المتعافين وصل إلى 661471 بعد تسجيل 7878 حالة شفاء

كورونا.. روسيا تسجل انخفاضًا في الإصابات اليومية وقفزة بالوفيات

سجلت اليوم الثلاثاء 5159 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، انخفاضًا عن حوالى 5400 في اليوم السابق؛ بينما شهد معدل الوفيات الجديدة قفزة من 79 أمس إلى 144 اليوم.

بذلك ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 861423، منها 14351 حالة وفاة، حسب التقرير اليومي الصادر عن مركز العمليات الروسي لمكافحة ، الذي أضاف أن 30% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

ووفق "روسيا اليوم" ذكر التقرير أن مجموع المتعافين وصل إلى 661471، بعد تسجيل 7878 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية