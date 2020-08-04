أخبار عاجلة

تَبَاين في أسعار النفط.. ومزيج برنت يرتفع إلى 45.37 دولارًا -
القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده -
بيروت 2020 – تكساس 1947.. كارثتان يفصل بينهما أكثر من 7 عقود والمتهم واحد -
وزير الدفاع الأمريكي: كثيرون يعتقدون أن انفجار بيروت كان حادثا -
القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده -
بيروت 2020 – تكساس 1947.. كارثتان يفصل بينهما أكثر من 7 عقود والمتهم واحد -
سقط بوادي بيض.. بلاغ عن فقدان مواطن يباشره "مدني جازان" ويوضح -
جريمة مكة.. "قاتل زوجته وشقيقِه" في قبضة الجهات الأمنية -
ميزانية "أردوغان" لقطاع السجون تتجاوز 6 وزارات وجهات سيادية بينها القصر الرئاسي -
"الأرياني" يحذر من "صافر": قنبلة موقوتة خطرها يفوق انفجار مرفأ بيروت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لهذا السبب.. اللقاح الروسي ضد كورونا لن يكون متاحاً للأطفال قريباً

Print
لهذا السبب.. اللقاح الروسي ضد كورونا لن يكون متاحاً للأطفال قريباً لهذا السبب.. اللقاح الروسي ضد كورونا لن يكون متاحاً للأطفال قريباً
"تاراسوف": ليسوا ضمن مجموعة الخطر ويتحملون المرض بسهولة أكبر

لهذا السبب.. اللقاح الروسي ضد كورونا لن يكون متاحاً للأطفال قريباً

لن يكون اللقاح الروسي ضد "كورونا" متاحاً للأطفال في الوقت القريب، وفقما أعلن مدير مركز "غامالي" للأوبئة والبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينتسبورغ.

غينتسبورغ لفت إلى أن هذا اللقاح وفقاً للقانون يجب أن يخضع أولاً لدورة كاملة من الاختبارات على البالغين.

وقال مدير المركز الطبي الروسي بهذا الشأن: "كلي أمل في أن يكون اللقاح مناسباً للأطفال، ولكن وفقاً للقانون الروسي، لا يمكن اختبار اللقاح على الأطفال ولا يمكن تقديم دواء جديد إلا بعد اجتياز الدورة الكاملة للاختبار على البالغين، لذلك عندما تنتهي المرحلة الثالثة من الاختبار، سيتم السماح لنا بدراسة ما دون سن 18".

وبحسب " اليوم" لفت فاديم تاراسوف، مدير معهد الطب التحويلي والتكنولوجيا الحيوية في جامعة سيتشينوف، إلى أنه قبل استخدام اللقاح في علاج الأطفال، تجرى في العادة اختبارات ما قبل السريرية على صغار الحيوانات، وعقب ذلك، يتم اتخاذ القرار بشأن معالجة الأطفال بالدواء.

وأوضح تاراسوف أنه "من السابق لأوانه الحديث عن استخدام اللقاح على الأطفال، لكنهم أيضاً ليسوا ضمن مجموعة الخطر، فهم يتحمّلون المرض بسهولة أكبر".

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، قد أعلن في وقت سابق، أن التجارب السريرية للقاح ضد عدوى الفيروس التاجي، الذي طوره مركز "غامالي"، قد اكتملت بالفعل، ويجري إعداد حزمة من الوثائق لتسجيله. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي

الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي

كوريا الجنوبية: 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية: 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية