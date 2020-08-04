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يتوقع التوصل إلى لقاح ناجح ضد كوفيد-19 قبل نهاية العام الجاري

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ترامب يتوقع التوصل إلى لقاح ناجح ضد كوفيد-19 قبل نهاية العام الجاري يتوقع التوصل إلى لقاح ناجح ضد كوفيد-19 قبل نهاية العام الجاري
قال: سنبدأ بإنتاجه بكميات كبيرة لتوزيعه على نطاق واسع بعد الموافقات الطبية

ترامب يتوقع التوصل إلى لقاح ناجح ضد كوفيد-19 قبل نهاية العام الجاري

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ، دعم الولايات المتحدة للعديد من الشركات التي تسعى للتوصل إلى لقاح ضد كوفيد-19، معربًا عن توقعاته بأن يتم التوصل إلى لقاح ناجح ضد الفيروس قبل نهاية العام الجاري.

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي حول أبرز التطورات التي تشهدها البلاد خلال أزمة كوفيد-19: إننا نعمل على الحصول على لقاح مناسب بسرعة وسلامة، وسنصل إلى ذلك قبل نهاية العام الجاري، وسنبدأ بإنتاجه بكميات كبيرة ووافرة للتوزيع على نطاق واسع بعد الحصول على الموافقات الطبية اللازمة لذلك.

ورفض الرئيس الأمريكي، المطالبات بإعادة إغلاق البلاد مجددًا؛ مشيرًا إلى أن سياسة الإغلاق الدائم، ليست خيارًا مجديًا لمكافحة الجائحة.

وأوضح ترامب، أن عمليات الإغلاق لا تسهم في منع العدوى المستقبلية؛ لافتًا الانتباه إلى أن دولًا أخرى شهدت زيادة في أعداد الإصابات بالفيروس حتى بعد أن عاودت الإغلاق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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