أخبار عاجلة

تَبَاين في أسعار النفط.. ومزيج برنت يرتفع إلى 45.37 دولارًا -
القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده -
بيروت 2020 – تكساس 1947.. كارثتان يفصل بينهما أكثر من 7 عقود والمتهم واحد -
وزير الدفاع الأمريكي: كثيرون يعتقدون أن انفجار بيروت كان حادثا -
القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده -
بيروت 2020 – تكساس 1947.. كارثتان يفصل بينهما أكثر من 7 عقود والمتهم واحد -
سقط بوادي بيض.. بلاغ عن فقدان مواطن يباشره "مدني جازان" ويوضح -
جريمة مكة.. "قاتل زوجته وشقيقِه" في قبضة الجهات الأمنية -
ميزانية "أردوغان" لقطاع السجون تتجاوز 6 وزارات وجهات سيادية بينها القصر الرئاسي -
"الأرياني" يحذر من "صافر": قنبلة موقوتة خطرها يفوق انفجار مرفأ بيروت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة

Print
الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة
رياح سطحية على 7 مناطق

الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إلى الركود الثاني والصدمات.. "النقد الدولي" يصف "تركيا غير المحصنة"!

إلى الركود الثاني والصدمات.. "النقد الدولي" يصف "تركيا غير المحصنة"!

دعماً للخطط الاحترازية.. "السديس" يوجه بتطوير منظومة العمل عن بُعد

دعماً للخطط الاحترازية.. "السديس" يوجه بتطوير منظومة العمل عن بُعد

عدو البشرية.. الإصابات تتجاوز 18.82 مليون والوفيات تتخطى 706 آلاف

عدو البشرية.. الإصابات تتجاوز 18.82 مليون والوفيات تتخطى 706 آلاف

تَبَاين في أسعار النفط.. ومزيج برنت يرتفع إلى 45.37 دولارًا

تَبَاين في أسعار النفط.. ومزيج برنت يرتفع إلى 45.37 دولارًا

شبكة عيون الإخبارية