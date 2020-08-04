أخبار عاجلة

تَبَاين في أسعار النفط.. ومزيج برنت يرتفع إلى 45.37 دولارًا -
القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده -
بيروت 2020 – تكساس 1947.. كارثتان يفصل بينهما أكثر من 7 عقود والمتهم واحد -
وزير الدفاع الأمريكي: كثيرون يعتقدون أن انفجار بيروت كان حادثا -
القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده -
بيروت 2020 – تكساس 1947.. كارثتان يفصل بينهما أكثر من 7 عقود والمتهم واحد -
سقط بوادي بيض.. بلاغ عن فقدان مواطن يباشره "مدني جازان" ويوضح -
جريمة مكة.. "قاتل زوجته وشقيقِه" في قبضة الجهات الأمنية -
ميزانية "أردوغان" لقطاع السجون تتجاوز 6 وزارات وجهات سيادية بينها القصر الرئاسي -
"الأرياني" يحذر من "صافر": قنبلة موقوتة خطرها يفوق انفجار مرفأ بيروت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كرة النار العملاقة فوق مدينة صينية .. صاعقة أم انفجار؟

Print
فيديو كرة النار العملاقة فوق مدينة صينية .. صاعقة أم انفجار؟ كرة النار العملاقة فوق مدينة صينية .. صاعقة أم انفجار؟
عاش السكان حالة من الرعب

فيديو كرة النار العملاقة فوق مدينة صينية .. صاعقة أم انفجار؟

صدم سكان مدينة شنيانغ شمالي شرق الصين مساء أمس، بكرة نار عملاقة تضرب أحد الأبراج السكنية بالمدينة في انفجار مروع ترك السكان في حالة من الرعب، دون حدوث أي إصابات.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن محطة تلفزيون CCTV " " الرسمية، أنه في ساعة الذروة المسائية ضربت صاعقة برق ضخمة خطوط الجهد العالي للكهرباء في منطقة تيكسي بمدينة شنيانغ، عاصمة مقاطعة لياونينغ، شمالي شرق الصين، مما أسفر عن انفجار مروع أشعل كرة نارية عملاقة فوق أحد الأبراج السكنية، وأشعل حريقًا تم إخماده دون إصابات.

وحسب وسائل إعلام محلية، تعرضت شنيانغ، التي يقطنها 8 ملايين نسمة، لأمطار غزيرة أمس.

وحوالي الساعة 11 مساء، أعلن مكتب الأرصاد الجوية في المدينة إنذارًا أحمر بالعواصف الممطرة، وهو أعلى مستوى في نظام التحذير بالطقس في الصين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مقطع فيديو يظهر حجم الدمار الذي لحق بمرفأ بيروت

مقطع فيديو يظهر حجم الدمار الذي لحق بمرفأ بيروت

محتجون يعترضون موكب الحريري في وسط بيروت .. بالفيديو

محتجون يعترضون موكب الحريري في وسط بيروت .. بالفيديو

فيديو الأب والخادمة.. شاهد ماذا فعلا لحظة انفجار بيروت

فيديو الأب والخادمة.. شاهد ماذا فعلا لحظة انفجار بيروت

فيديو.. لقطات جوية توثّق آثار الدمار بعد يوم من انفجار بيروت

فيديو.. لقطات جوية توثّق آثار الدمار بعد يوم من انفجار بيروت

شبكة عيون الإخبارية