"الخزانة الأمريكية" تعتزم اقتراض 947 مليار دولار في الربع الثالث من العام

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للتخفيف من أثر جائحة "كورونا" على الاقتصاد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عزمها اقتراض 947 مليار دولار في الربع الثالث من العام نظرًا لتوقعات بازدياد حاجة الحكومة إلى الإنفاق للتخفيف من أثر جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقالت وزارة الخزانة في بيان صدر أمس إن تقديراتها تفترض الحاجة إلى اقتراض إضافي بنحو تريليون دولار تحسبًا لتمرير تشريع جديد استجابة لتفشي كوفيد-19.

وأشارت إلى أن التقديرات لا تزال مبدئية نظرًا للضبابية فيما يتعلق بحجم أي حزمة مقبلة.

وكانت الخزانة الأمريكية قد اقترضت 2.753 تريليون دولار في الفترة من إبريل إلى يونيو.وزارة الخزانة الأمريكية فيروس كورونا الجديد