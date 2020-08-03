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وزير الرياضة يوجِّه بإقامة "ممر شرفي" لأبطال الصحة والأمن في مباريات "الجولة الـ23" بالدوري

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وزير الرياضة يوجِّه بإقامة "ممر شرفي" لأبطال الصحة والأمن في مباريات "الجولة الـ23" بالدوري وزير الرياضة يوجِّه بإقامة "ممر شرفي" لأبطال الصحة والأمن في مباريات "الجولة الـ23" بالدوري
تنطلق غدًا تقديرًا للجهود العظيمة والكبيرة لمختلف قطاعاتهم خلال الفترة الماضية

وزير الرياضة يوجِّه بإقامة

وجَّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بإقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن، بمشاركة جميع الحكام ولاعبي الفِرق، وذلك في جميع مباريات الجولة الـ23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستنطلق غدًا.

يأتي ذلك تقديرًا للجهود العظيمة والكبيرة التي قامت بها مختلف القطاعات الأمنية والصحية خلال الفترة الماضية في التصدي لجائحة المستجد (COVID – 19) حفاظًا على سلامة المواطن والمقيم في ، وتجسيدًا للقيم الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية المناطة بالوزارة بإداراتها وقطاعاتها كافة، وتقديرًا منها للجهود العظيمة والتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الصحة والأمن طوال هذه الفترة، التي ستسهم ـ بإذن الله تعالى ـ في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين في السعودية.وزارة الرياضة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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