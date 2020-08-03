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أمطار غزيرة على "الحشرج" تتسبب بانقطاع الكهرباء.. و"المدني" يحذِّر

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حجبت الرؤية وأوقفت الشاحنات والمركبات على جوانب الطرق.. والمختصون يباشرون

أمطار غزيرة على

شهد مركز الحشرج بمحافظة تربة مساء اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة؛ سالت إثرها الأودية والشعاب في ظل وجود دوريات ومعدات الدفاع المدني بالميدان لمباشرة أي بلاغ طارئ.

وحجبت الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء اليوم الرؤية على امتداد الطرق السريعة؛ ما دعا إلى توقُّف الشاحنات والكثير من مركبات المسافرين على جوانب الطرق.

ورصدت عدسة "سبق" وجود المختصين بشركة الكهرباء لمباشرة الأعطال المفاجئة بأعمدة الكهرباء، التي تسببت الأمطار بسقوطها؛ ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي.

ودعت إدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنُّب السرعة على امتداد الطرق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب.. وشدَّدت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.

أمطار غزيرة على

أمطار غزيرة على

أمطار غزيرة على

أمطار الدفاع المدني الشركة للكهرباء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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