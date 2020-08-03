"مسالخ أمانة جدة" تستقبل (38,827) ذبيحة خلال أيام عيد الأضحى

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أعلنت عن نجاح أعمالها خلال موسم الحج هذا العام من دون ملاحظات

أعلنت أمانة محافظة جدة عن نجاح أعمالها خلال موسم حج هذا العام من دون ملاحظات ولله الحمد.

وتفصيلاً، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن مسالخ أمانة محافظة جدة، سجلت خلال أيام عيد الأضحى المبارك من العام الحالي، 38,827 ذبيحة تم ذبحها في ثلاثة مسالخ ثابتة ومسلخ واحد متنقل.

وأضاف الزهراني أن المسالخ شهدت سهولة تامة في حركة الدخول والخروج لمركبات المواطنين والمقيمين بمساندة الشرطة والمرور، ودعم المحافظة لجميع المهام التنظيمية من خلال تجهيز المسالخ النظامية، واعتماد مسارات تنظيمية، وتخصيص مسلخ نسائي وقسم خاص لذوي الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تهيئة الحظائر وتوفير الأغنام، ومتابعة الأنعام المعروضة بحظائر البيع للتأكد من سلامتها.

أمانة جدة