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نادي الطلبة السعوديين في "أديليد الأسترالية" يقيم حفل معايدة لطلابه‏

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"الزهراني": شارك فيه 200 طالب من المبتعثين ومرافقيهم

نادي الطلبة السعوديين في

أقام نادي الطلبة السعوديين في مدينة (أديليد) بجنوب أستراليا حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك يومَي السبت والأحد (1/ 2 أغسطس 2020)، وتم خلاله تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها حكومة جنوب أستراليا في مواجهة جائحة كورونا.

وقال رئيس النادي "أحمد الزهراني" إن هذه الاحتفالية جاءت بمشاركة أكثر من (200) طالب من المبتعثين السعوديين ومرافقيهم في المدينة، وسط أجواء أخوية، عكست مظاهر البهجة والسعادة والفرح بعيدًا عن هموم الدراسة والغربة.

ورفع "الزهراني" أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله ورعاهما- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

‏واختتم "الزهراني" بالشكر والتقدير للملحق الثقافي في أستراليا، الدكتور هشام خداوردي، على دعمه اللامحدود لأنشطة النادي السعودي في المدينة.

نادي الطلبة السعوديين في

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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