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"الجمارك ": بإمكان المستوردين الاستفادة من فترة التمديد المعلنة لمبادرة "التصحيح الذاتي"

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"الجمارك السعودية": بإمكان المستوردين الاستفادة من فترة التمديد المعلنة لمبادرة "التصحيح الذاتي" "الجمارك ": بإمكان المستوردين الاستفادة من فترة التمديد المعلنة لمبادرة "التصحيح الذاتي"
لتفادي تطبيق العقوبات المحتملة

قالت "الجمارك " إنه بإمكان المستورد الآن الاستفادة من فترة التمديد المعلنة لمبادرة "التصحيح الذاتي"، وتأدية الرسوم الجمركية التي لم تستوفَ سابقاً بسبب عدم دقة المعلومات؛ لتفادي تطبيق العقوبات المحتملة.

وقالت "الجمارك السعودية" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "يعتبر برنامج التصحيح الذاتي فرصة مقدمة من الهيئة العامة للجمارك تسمح بموجبها للمستوردين بتصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة.

وأشارت بأن المستوردين يتقدمون من خلال هذه المبادرة بشكل طوعي بطلب تصحيح البيانات الجمركية وتأدية الرسوم الجمركية أو الضرائب التي لم تستوفَ سابقاً بسبب: عدم دقة المعلومات المقدمة في البيانات الجمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة (القيمة أو المنشأ أو النوع)، أو وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يصرح عنها للهيئة العامة للجمارك.

وتابعت أنه نتيجة لهذا التصحيح الذاتي، وفي حال تقدم صاحب العلاقة بطلب التصحيح قبل اكتشاف الأخطاء من الهيئة العامة للجمارك، أو قبل إصدار إشعار بالتدقيق على قيوده وسجلاته؛ فإنه سيكتفى باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.

السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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