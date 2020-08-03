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البرتغال.. لا وفيات بـ"كورونا" للمرة الأولى منذ منتصف مارس

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البرتغال.. لا وفيات بـ"كورونا" للمرة الأولى منذ منتصف مارس البرتغال.. لا وفيات بـ"كورونا" للمرة الأولى منذ منتصف مارس
إصابة 106 أشخاص بالفيروس خلال يوم

البرتغال.. لا وفيات بـ

أعلنت البرتغال اليوم (الاثنين)، أنها لم تسجل في اليوم السابق أي وفيات بفيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى منذ منتصف مارس (آذار)، عندما فرضت عزل عام، كما سجلت أقل عدد من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس منذ ثلاثة أشهر.

وقال وزير الدولة للصحة أنطونيو ساليس: "أود أن أبعث برسالة الأمل هذه إلى البرتغاليين، لكني أود أن أطلب منهم أن يساعدونا في الحفاظ على هذه الأعداد".

وزاد إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البرتغال 106 ليصل إلى 51.569 وجرى تسجيل نسبة 62 في المئة من الإصابات الجديدة في لشبونة وحولها حيث أثارت حالات التفشي المحلية في الضواحي قلق السلطات خلال الشهرين الماضيين، وفقاً لـ"رويترز".

واستمر إجمالي عدد الوفيات ثابتاً عند 1.738 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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