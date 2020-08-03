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شاهد.. "التفتيش البيئي" بنجران يتفقَّد عددًا من المنشآت التنموية

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فيما باشر أعماله على نقاط الذبح بمنطقة المدينة المنورة

شاهد..

نفّذت فِرق التفتيش البيئي بمنطقة نجران زيارات تفتيشية عدة على المنشآت التنموية للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها الرسمي "بتويتر" إن هذه الزيارات التفتيشية تأتي في إطار خطة أعمال التفتيش البيئي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضافت بأن فِرق التفتيش البيئي باشرت في إطار خطة أعمال التفتيش البيئي خلال أيام عيد الأضحى المبارك أعمالها على نقاط الذبح (المسالخ) بمنطقة المدينة المنورة؛ وذلك لمتابعة مدى التزامها بالاشتراطات البيئية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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