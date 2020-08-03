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لأغراض دفاعية .. أمريكا تنشر 5500 جندي في بولندا

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لأغراض دفاعية .. أمريكا تنشر 5500 جندي في بولندا لأغراض دفاعية .. أمريكا تنشر 5500 جندي في بولندا
اتفاق يسمح بزيادة العدد بمقدار 1000

لأغراض دفاعية .. أمريكا تنشر 5500 جندي في بولندا

ستنشر الولايات المتحدة مداورة حتى 5500 جندي في بولندا في ضوء اتفاق أبرم مع وارسو، بحسب ما أعلن "البنتاغون" اليوم (الاثنين).

وأوضح وزير الدفاع الأميركي مارك أسبر في بيان نقلته "فرانس 24"، أن الولايات المتحدة وبولندا اختتمتا مفاوضاتهما على اتفاق تعاون في المجال الدفاعي يحدد الإطار القانوني والبنى التحتية والتقاسم العادل للأعباء.

وأضاف "أسبر" أن الاتفاق سيسمح بزيادة الانتشار العسكري بنحو ألف عنصر مداورة، وأن هذه القوات ستضاف إلى عديد القوات الأميركية الموجودة في بولندا مداورة.

ولن ينشر الجنود بشكل دائم ولن ترافقهم أسرهم ما كان يستلزم بنى تحتية أكثر اكتمالاً وخصوصًا لناحية الصحة والتعليم، وبالتالي وظائف للسكان المحليين.

وتعهد حلف شمال الأطلسي لروسيا في 1997 عدم إقامة قواعد دائمة في دول المعسكر الشرقي سابقًا، لكن الولايات المتحدة تعتبر أنها تحررت من هذا التعهد؛ بسبب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم والنزاع المستمر في أوكرانيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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