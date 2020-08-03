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اجتماع تحضيري لتدشين منطقة المنيا لـ"الميني فوتبول"

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اجتماع تحضيري لتدشين منطقة المنيا لـ"الميني فوتبول" اجتماع تحضيري لتدشين منطقة المنيا لـ"الميني فوتبول"

مصراوي Masrawy

06:14 م الإثنين 03 أغسطس 2020

المنيا - محمد النادي:

عقد مجلس إدارة منطقة المنيا لـ"الميني فوتبول"، اليوم الإثنين، اجتماعًا تحضيرًا تمهيدًا لتدشين المنطقة بالمحافظة، الأحد المقبل، الموافق 9 من شهر أغسطس الجاري.

وقال رئيس مجلس إدارة منطقة المنيا لـ"الميني فوتبول"، أيمن عبد الرحمن الأفندي، إن حفل تدشين منطقة المنيا، وافتتاح مقرها الكائن بجوار نقابة الزراعيين وسط مدينة المنيا، سيحضره كل من: أحمد سمير سليمان رئيس الاتحاد المصري للـ"ميني فوتبول" ونائب رئيس الاتحاد العربي، ورئيس لجنة تطوير الاتحاد الإفريقي، والكابتن فكري صالح المدرب الدولي.

وأضاف الأفندي، أن الاجتماع التحضيري الذي عقده مجلس إدارة المنطقة في المنيا، ناقش الاستعدادات النهائية، للتواصل مع مراكز الشباب، خاصة في القرى، وخطة الانتشار والترتيبات اللازمة، ووضع خطة ومحاور العمل، وذلك في حضور بعض الرموز الرياضية بالمحافظة، ومنهم: الكابتن مصطفى السيد، والكابتن هشام عبد الرسول.

وأوضح الأفندي أنه سيُجرى خلال الفترة المقبلة العمل علي تحقيق أهداف الإتحاد العام لـ"الميني فوتبول"، وتحقيق الانتشار في مراكز الشباب خاصة بالقرى، والسعي لاكتشاف المواهب التي لا تجد الفرص المناسبة والدعم اللازم، حتى تظهر نجوم كروية لامعه، مثل النجم العالمي محمد صلاح، وحتى يُجرى تنشئة أجيال جديدة ترفع شعار الرياضة للجميع، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تحمي الشباب والطلائع من الاتجاه نحو الانحراف ومن الأفكار الهدامة والمتطرفة والمخدرات.

ويضم مجلس إدارة منطقة المنيا: الذي جري اعتماده من رئيس الاتحاد كل من: أيمن عبد الرحمن الأفندي رئيسًا لمجلس الإدارة، وناصر محمد علي نائبًا، وأعضاء مجلس الإدارة: الدكتور رمضان محمود عبد العال، بكلية التربية الرياضية، والدكتور محمد هنداوي، بكلية التربية الرياضية، ومحمد محمود عبد العزيز، ومختار عبد العزيز، وإسلام فهمي، ومؤمن عبد الرحمن محمد، ومريم أسعد وكيل وزارة الشباب الأسبق بالمحافظة المدير التنفيذي للمنطقة.

والـ"مينى فوتبول" لعبة كندية الأصل، انتشرت في دول العالم وحققت جماهيرية على غرار كرة القدم، وهى كما يعبر عنها اسمها هي لعبة كرة القدم إنما بشكل مصغر يمكنها استيعاب بين 5 و7 لاعبين، ويعد رئيس الإتحاد المصري لـ"الميني فوتبول"، أحمد سمير سليمان، أحد مؤسسي اللعبة في أفريقيا، ومطورها علي مستوي العالم.​
شعار الإتحاد

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