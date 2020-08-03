أخبار عاجلة

القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده -
بيروت 2020 – تكساس 1947.. كارثتان يفصل بينهما أكثر من 7 عقود والمتهم واحد -
سقط بوادي بيض.. بلاغ عن فقدان مواطن يباشره "مدني جازان" ويوضح -
جريمة مكة.. "قاتل زوجته وشقيقِه" في قبضة الجهات الأمنية -
ميزانية "أردوغان" لقطاع السجون تتجاوز 6 وزارات وجهات سيادية بينها القصر الرئاسي -
"الأرياني" يحذر من "صافر": قنبلة موقوتة خطرها يفوق انفجار مرفأ بيروت -
الأرصاد تُصدر تنبيهًا متقدمًا لأمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتحذير -
حصيلة جديدة لانفجار بيروت.. أكثر من 137 قتيلًا و5 آلاف جريح -
خريطة "رهو" اليوم والليلة بتوقيع "الحصيني".. هذه غزارتها وهنا مناطقها -
المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الثامنة مساء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المكسيك: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 439046

Print
المكسيك: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 439046 المكسيك: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 439046
وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج

المكسيك: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 439046

أعلنت المكسيك اليوم ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 439 ألفًا و46 حالة حتى الآن، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 47 ألفًا و746 حالة وفاة، بينما تعافى من الفيروس 342 ألفا و527 مريضًا. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي

الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي

كوريا الجنوبية: 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية: 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية