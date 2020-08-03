أخبار عاجلة

الدم أصبح ميه.. شاب يقتل جده بالفأس طمعًا فى أمواله -
الأخبار - الصليب الأحمر: مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 4 ألاف في انفجار لبنان -
سقط بوادي بيض.. بلاغ عن فقدان مواطن يباشره "مدني جازان" ويوضح -
جريمة مكة.. "قاتل زوجته وشقيقِه" في قبضة الجهات الأمنية -
ميزانية "أردوغان" لقطاع السجون تتجاوز 6 وزارات وجهات سيادية بينها القصر الرئاسي -
"الأرياني" يحذر من "صافر": قنبلة موقوتة خطرها يفوق انفجار مرفأ بيروت -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "'طارق سليمان " بضيافة(أحمد شوبير) بتاريخ 5/08/2020 -
ملعب ONTime -لقاءات خاصة مع حلمي طولان وسامي قمصان قبل مبارة الأهلي وإنبي في الدوري -
ترمب: انفجار لبنان ربما يكون حدث بفعل متفجرات أو هجوم -
الأرصاد تُصدر تنبيهًا متقدمًا لأمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتحذير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس جامعة طيبة: في بلادنا فقط.. عين تحرس وعين تسهر على راحة ضيوف الرحمن

Print
رئيس جامعة طيبة: في بلادنا فقط.. عين تحرس وعين تسهر على راحة ضيوف الرحمن رئيس جامعة طيبة: في بلادنا فقط.. عين تحرس وعين تسهر على راحة ضيوف الرحمن
قال: رغم تزامن موسم الحج هذا العام مع الظروف الاستثنائية لتفشي

رئيس جامعة طيبة: في بلادنا فقط.. عين تحرس وعين تسهر على راحة ضيوف الرحمن

أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني أن النجاحات المتوالية لبلادنا في إنجاح مواسم الحج عاماً بعد عام لَتعكس الجهود المبذولة من كل القطاعات بتوجيهات القيادة التي تولي جل اهتمامها بالحج والحجيج.

وأضاف الدكتور "السراني": إن بلادنا تسخّر كل الإمكانيات للسعي على راحة ضيوف الرحمن، فقطاعات الدولة كافة تقف على قدم وساق لتهيئة سبل الراحة والاطمئنان لقاصدي بيت الله الحرام، رغم تزامن موسم الحج هذا العام مع الظروف الاستثنائية لتفشي فيروس كورونا.

وأشار "السراني" إلى أن موسم الحج مرّ بسلام ودون تسجيل أي إصابة بالفيروس، ليس هذا فقط، بل بإشادة كبيرة من قبل الحجاج أنفسهم، ومن منظمة الصحة العالمية، ومن كل المتابعين على مستوى العالم.

ورفع رئيس جامعة طيبة بهذه المناسبة الكريمة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على نجاح موسم حج هذا العام الذي تفخر به بلادنا دائماً وأبداً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي

الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي

كوريا الجنوبية: 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية: 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية