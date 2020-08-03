ضبط 2.2 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالفيوم

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مصراوي Masrawy

الفيوم – حسين فتحي:

ضبطت الرقابة التموينية بمحافظة الفيوم, اليوم الاثنين، كمية من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز في إحدى قرى مركز إطسا قبل بيعها في السوق السوداء.

كانت حملة مكبرة تحت إشراف المهندس سيد حرز الله مدير عام التموين بالفيوم, وشارك فيها المهندس جمعة السعدني رئيس الرقابة التموينية بمركز إطسا, والمفتشون محمود فاروق الأعرج, وأحمد كليب اللواج, وسيف الحنبولي ومحمد صابر، ضبطت ٤٥ شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية زنة الشيكارة ٥٠ كيلو جرام بإجمالي كمية 2250 كيلو جرام دقيق مدعم بأحد المخازن بنجع "نقولة" التابع للوحدة المحلية لقرية الغرق قبل بيعها في السوق السوداء.

جرى التحفظ على المضبوطات وأخطرت نيابة إطسا لتتولى التحقيق .