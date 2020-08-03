أخبار عاجلة

الدم أصبح ميه.. شاب يقتل جده بالفأس طمعًا فى أمواله -
الأخبار - الصليب الأحمر: مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 4 ألاف في انفجار لبنان -
سقط بوادي بيض.. بلاغ عن فقدان مواطن يباشره "مدني جازان" ويوضح -
جريمة مكة.. "قاتل زوجته وشقيقِه" في قبضة الجهات الأمنية -
ميزانية "أردوغان" لقطاع السجون تتجاوز 6 وزارات وجهات سيادية بينها القصر الرئاسي -
"الأرياني" يحذر من "صافر": قنبلة موقوتة خطرها يفوق انفجار مرفأ بيروت -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "'طارق سليمان " بضيافة(أحمد شوبير) بتاريخ 5/08/2020 -
ملعب ONTime -لقاءات خاصة مع حلمي طولان وسامي قمصان قبل مبارة الأهلي وإنبي في الدوري -
ترمب: انفجار لبنان ربما يكون حدث بفعل متفجرات أو هجوم -
الأرصاد تُصدر تنبيهًا متقدمًا لأمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتحذير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العراق يسجل 2735 إصابة جديدة بكورونا

Print
العراق يسجل 2735 إصابة جديدة بكورونا العراق يسجل 2735 إصابة جديدة بكورونا
ارتفاع حالات الوفاة في إندونيسيا لـ 5302

العراق يسجل 2735 إصابة جديدة بكورونا

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 2735 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 131886 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 66 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4934, فيما تم تسجيل 2225 حالة شفاء جديدة, ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 94111 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 32841, منهم 514 في العناية المركزة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم تسجيل 1679 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و66 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وبيّنت أن إجمالي أعداد الإصابات بالفيروس المؤكدة على مستوى البلاد ارتفع إلى 113 ألفًا و134 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و302 حالة وفاة، كما ارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي من ليصل إلى 70 ألفا و237 حالة.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي

الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي

كوريا الجنوبية: 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية: 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية