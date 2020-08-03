"مدني مكة" يدعو إلى الحذر بسبب تغيرات في الأحوال الجوية

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بعد تنبيه "الأرصاد" من أمطار متفاوتة ورياح سطحية وبرد

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى توخي الحيطة والحذر نظراً لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتدني مدى الرؤية، وذلك على كل من المحافظات التالية: "الطائف - أضم - ميسان - الكامل والعرضيات"، بدءاً من الساعة (12:00) إلى الساعة (22:00) ليوم الاثنين الموافق ١٣/ ١٢/ ١٤٤١هـ .

وأشار "القرني" إلى وجود إنذار برياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي الليث والقنفذة من الساعة (17:00) إلى الساعة (23:00) ليوم الاثنين الموافق ١٣/ ١٢/ ١٤٤١هـ، داعيًا إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‏وناشدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار ، والبقاء في أقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنين السلامة للجميع.