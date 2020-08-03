أخبار عاجلة

الدم أصبح ميه.. شاب يقتل جده بالفأس طمعًا فى أمواله -
الأخبار - الصليب الأحمر: مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 4 ألاف في انفجار لبنان -
سقط بوادي بيض.. بلاغ عن فقدان مواطن يباشره "مدني جازان" ويوضح -
جريمة مكة.. "قاتل زوجته وشقيقِه" في قبضة الجهات الأمنية -
ميزانية "أردوغان" لقطاع السجون تتجاوز 6 وزارات وجهات سيادية بينها القصر الرئاسي -
"الأرياني" يحذر من "صافر": قنبلة موقوتة خطرها يفوق انفجار مرفأ بيروت -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "'طارق سليمان " بضيافة(أحمد شوبير) بتاريخ 5/08/2020 -
ملعب ONTime -لقاءات خاصة مع حلمي طولان وسامي قمصان قبل مبارة الأهلي وإنبي في الدوري -
ترمب: انفجار لبنان ربما يكون حدث بفعل متفجرات أو هجوم -
الأرصاد تُصدر تنبيهًا متقدمًا لأمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتحذير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حزب "أردوغان" يكذب.. المعارضة التركية تدق ناقوس الخطر: الاقتصاد في وضع حرج

Print
حزب "أردوغان" يكذب.. المعارضة التركية تدق ناقوس الخطر: الاقتصاد في وضع حرج حزب "أردوغان" يكذب.. المعارضة التركية تدق ناقوس الخطر: الاقتصاد في وضع حرج
"أحوال": معدلات البطالة والنمو التي كشفت عنها "الإحصاء" تؤكد أن البلاد شهدت أسوأ فترة لها

حزب

نبّهت المعارضة التركية إلى أن البلاد يمر بأزمة حرجة وغير مسبوقة، رغم محاولات حكومة العدالة والتنمية تصوير الوضع الاقتصادي على أنه مستقر.

ونفى رئيس سياسات التنمية في حزب الخير التركي، إسماعيل تاتلي أوغلو، أن يكون الاقتصاد التركي قد تعافى، قائلاً إنه لا يزال يمرّ بفترة حرجة.

وبحسب موقع "أحوال" التركي، فإن معدلات البطالة والنمو التي كشفت عنها هيئة الإحصاء، أكدت أن اقتصاد البلاد شهد أسوأ فترة له بين عامي 2015 و2020.

وحذر "تاتلي" من استنزاف إمكانات البلاد، خلال السنوات الأخيرة؛ لأن تركيا صارت تتجه نحو الهبوط، وليس الصعود.

من ناحيته، قال نائب رئيس السياسات الاقتصادية بالحزب جام أوبا: إن احتياطي تركيا يتراجع شهرياً بنحو 5 مليارات دولار.

وأضاف أن احتياطيات البنوك أصبحت تقدر بين 40 و50 مليار دولار، عند استثناء الالتزامات الإجبارية.

ووفق "سكاي نيوز" أورد المعارض التركي أن هذا الاحتياطي سيمكّن البنوك من المضي قدما لفترة تصل في أقصى الحدود إلى ثمانية أشهر.

وأضاف "أوبا" أن عملية تدفّق رؤوس الأموال الأجنبية على تركيا توقفت، مفيداً بأنه لا يمكن مواصلة عملية انصهار الاحتياطي النقدي.

وفي الأسبوع الماضي، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، إن تركيا تعيش أسوأ الأزمات في تاريخها.

وانتقد كليجدار أوغلو ما وصفها بالسياسة الفاشلة للحكومة في إدارة الاقتصاد وتبديدها أكثر من 2 تريليون دولار، مشيراً إلى أنه لا أحد يعرف أين أنفق هذا المبلغ الضخم، فيما تواجه تركيا أزمة ديون كبيرة جداً.

وأوضح "أوغلو"، خلال مؤتمر صحفي، أن استقلال الاقتصاد التركي يواجه خطراً كبيراً جداً، مضيفاً: "نحن نعيش حقبة تبعية القضاء للقصر الرئاسي، ومعا سنهدم الجدار الذي يمنعنا من الوصول إلى العدالة".

وسلط تقرير لصحيفة "نيويورك الأمريكية" الضوء على الأزمة التي يمر بها الاقتصاد التركي، مشيراً إلى أن أزمة الليرة التركية وصلت إلى مستوى مقلق، بعدما بدا أن البنك المركزي في البلاد لم يعد قادراً على كبح هبوط العملة إلى مستويات قياسية.

وانخفضت العملة إلى أكثر من 8 ليرات مقابل اليورو، وهذا الرقم لم يجر تسجيله منذ سنة 2018، حين هوت الليرة بشكل وُصف بـ"الكارثي" وفقدت نسبة مهمة من قيمتها.

وكانت الليرة قد شرعت في التعافي أمام الدولار، لكن المحللين رجحوا أن يكون البنك المركزي قد وجد نفسه عاجزاً عن تأمين الاحتياطات المطلوبة لأجل شراء الليرة ودعم قيمتها.

وفي أزمة الجائحة، اعتمد الرئيس رجب طيب أردوغان سياسة تحث البنوك على الإقراض، فضلاً عن ممارسة ضغوط على المصارف حتى تبقي نسبة الفائدة في مستوى أقل من معدل التضخم.

وأثارت هذه السياسة مخاوف من زيادة المديونية، فضلاً عن اضطرار المستثمرين إلى بيع الأصول التركية، وهو ما سيؤدي حتماً إلى إضعاف الليرة أمام العملات الأخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مختص بالأنظمة: غسل الأموال "جريمة جنائية واقتصادية".. وهذه صورها

مختص بالأنظمة: غسل الأموال "جريمة جنائية واقتصادية".. وهذه صورها

5 مليارات دولار.. خسائر انفجار بيروت في ميزان اقتصاد لبنان

5 مليارات دولار.. خسائر انفجار بيروت في ميزان اقتصاد لبنان

وزير الاقتصاد اللبناني: لدينا احتياطيات من الحبوب تكفي لأقل من شهر

وزير الاقتصاد اللبناني: لدينا احتياطيات من الحبوب تكفي لأقل من شهر

الأخبار - تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي

الأخبار - تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي

شبكة عيون الإخبارية