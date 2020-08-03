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"كورونا" يفتك بالإيرانيين.. وفاة كل 7 دقائق

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"كورونا" يفتك بالإيرانيين.. وفاة كل 7 دقائق "كورونا" يفتك بالإيرانيين.. وفاة كل 7 دقائق
إجمالي الحالات بلغ 17.405

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الاثنين، بأن البلاد تشهد حالة وفاة كل سبع دقائق بـ"كوفيد-19".

وأضاف أن البيانات الرسمية للوفيات تستند فقط إلى أعداد الوفيات في المستشفيات ممن أجريت لهم فحوص وجاءت نتيجتها إيجابية، وفقا لـ"رويترز".

ونقل التلفزيون عن المتحدث باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، أن 215 شخصاً توفوا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 17.405 حالات، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة 2598 حالة إلى 312.035 حالة.

وعرض التلفزيون لقطات لعدة إيرانيين في شارع مزدحم دون وضع الكمامة أو مراعاة التباعد الاجتماعي. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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