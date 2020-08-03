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باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر

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باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر
مستوحى من مشهد في أحد أفلام حرب النجوم

باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر

طوّر باحثون في سنغافورة جلداً إلكترونياً قادراً على إعادة الإحساس باللمس، في ابتكار يأملون أن يتيح لأصحاب الأطراف الاصطناعية التعرف على الأشياء والإحساس بالملمس بل والشعور بالحرارة والألم.

ويتكون الابتكار الجديد الذي أطلق عليه اسم "إيسز"، مما يصل إلى 100 حساس صغير في مساحة تبلغ نحو سنتيمتر مربع واحد، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح الباحثون في جامعة سنغافورة الوطنية، أن هذا الجهاز يمكنه معالجة البيانات بسرعة تفوق سرعة الجهاز العصبي البشري، وقادر على التعرف على ما بين 20 و30 ملمسًا مختلفًا وقراءة الحروف بلغة بريل للمكفوفين بدقة تتجاوز 90 في المئة.

من جانبه، بين رئيس فريق الباحثين بنجامين تي، أن البشر يحتاجون لتمرير أيديهم للشعور بالملمس، لكن في هذه الحالة يمكن للجلد بلمسة واحدة رصد الملمس بدرجات خشونة مختلفة.

وأشار "تي" إلى أن الفكرة مستوحاة من مشهد في أحد أفلام ثلاثية حرب النجوم، فقد فيه لوك سكاي ووكر أحد شخصيات الفيلم ذراعه اليمنى وجرى إبدالها بذراع آلية بدا أنها قادرة على استعادة حاسة اللمس.

ومن الابتكارات التي طورها الفريق وحصل على براءات اختراع لها جلد شفاف يمكنه أن يندمل مرة أخرى إذا أصيب بتمزق، وكذلك نسيج باعث للضوء للأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء.سنغافورة جلد إلكتروني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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