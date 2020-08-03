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الاردن : اصابة 22 شخص بالتسمم الغذائي في عين الباشا

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الاردن : اصابة 22 شخص بالتسمم الغذائي في عين الباشا الاردن : اصابة 22 شخص بالتسمم الغذائي في عين الباشا

جي بي سي نيوز :- أعلن مدير مديرية الصحة في محافظة البلقاء، الدكتور وائل العزب، السبت، تسجيل 22 حالة تسمم غذائي في لواء عين الباشا على الأقل، مشيرا إلى إغلاق 5 مطاعم في اللواء "بشكل احترازي".

وقال العزب "بدأت منذ عصر اليوم (السبت) تتوافد الحالات تباعا إلى أقسام الطوارئ في مستشفى الأمير حسين، عين الباشا، ناتج عن تسمم غذائي من أكثر من مطعم أو سلسلة مطاعم في المنطقة نفسها" , وفق المملكة .

وأضاف أن "أعداد المرضى يتجاوز الـ 22 حالة، وهم من مختلف الفئات العمرية، وأوضاعهم الصحية ما بين متوسطة إلى جيدة وأمورهم مستقرة وتم إدخالهم إلى أقسام المستشفى، ولم نحتج إلى إدخال أي مريض إلى قسم العناية الحثيثة".

جي بي سي نيوز

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