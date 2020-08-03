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بالبطاقة الصفراء أو الطرد.. السعال في وجه المنافس يستوجب العقوبة

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في ظل استمرار الأزمة الصحية العالمية

بالبطاقة الصفراء أو الطرد.. السعال في وجه المنافس يستوجب العقوبة

شدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على التقيد بالتعليمات والإرشادات الجديدة في ظل استمرار الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار، حيث تتيح للحكام معاقبة اللاعبين الذين يتعمدون السعال في وجه منافسيهم أو الحكام بالبطاقة الصفراء أو الطرد.
وفي ظل القيود الاحترازية والوقائية المطبقة مع استمرار تفشي العدوى فإنه سيتم تطبيق هذه التعليمات الجديدة على الفور وعلى جميع مستويات اللعبة الشعبية في البلاد.
وقالت وثيقة الاتحاد الجديدة الموجهة للحكام إنه يتعين على الحكام اتخاذ قرار عندما يتأكد الحكم بأن شخصًا ما سعل وبصورة متعمدة ومن مسافة قريبة في وجه لاعب منافس أو في وجه أحد حكام المباراة.
وأضافت الوثيقة أن المخالفة ستعامل وكأنها إساءة لفظية أو تصرف مسيء أو الاثنين معًا.
وقالت الوثيقة أيضًا: "وإن لم يكن التصرف قويًا بما يكفي للطرد فإنه يمكن التحذير من تصرف غير رياضي.. ينم عن قلة احترام للعبة".

وأوضحت الوثيقة أنه لا يتعين على الحكام معاقبة اللاعبين على السعال "الروتيني" وعليهم تذكير اللاعبين بضرورة تجنب البصق على الأرض رغم أن هذا لا يعتبر مخالفة أو سوء تصرف.

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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