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حريق الرافعة.. ما الذي أصاب رجال الإطفاء بالرعب؟

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فيديو حريق الرافعة.. ما الذي أصاب رجال الإطفاء بالرعب؟ حريق الرافعة.. ما الذي أصاب رجال الإطفاء بالرعب؟
ارتبك الجميع وهم يبحثون عن مكان يحتمون به

فيديو حريق الرافعة.. ما الذي أصاب رجال الإطفاء بالرعب؟

حين تشتعل النيران في سيارة أو شاحنة، يخشى الجميع انفجار خزان الوقود، لكن هذا الفيديو المخيف من جمهورية التشيك يرصد جزءاً آخر في السيارة يجب أن نخشاه، خاصة بعد أن تسبب بإصابة ثلاثة من رجال الإطفاء.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم 30 يونيو الماضي في مدينة فيتشكوف شرقي جمهورية التشيك، حينما تسبب عطل فني في اشتعال النيران في رافعة ضخمة وسط منطقة سكنية، فتم استدعاء رجال الإطفاء على الفور.

ويظهر شريط ، رجال الإطفاء وهم يكافحون النيران بالماء؛ خشية انفجار خزان الوقود.

أيضاً كانوا يحاولون إخماد النيران المشتعلة في الإطارات الهوائية العملاقة للرافعة، ولكن في لحظة مخيفة طار أحد الإطارات، وكاد يقتل بعض رجال الإطفاء، الذين تزحزحوا بالكاد عن طريقه ليصطدم بنافذة أحد المساكن ويشعل فيها النيران حتى تم إطفاؤه.

وفي لقطة تالية، يقع انفجار مروع آخر، ويضرب السيارة التي كانت تلتقط المشهد، فيرتبك المتفرجون والمصورون وهم يبحثون عن مكان يحتمون به.

وتسببت حرارة النيران في انفجار جميع إطارات الرافعة، والتي طارت عدة أمتار في كل الاتجاهات، مما أدى إلى إتلاف سطح وواجهة منزل عائلي، كما دمرت الألواح الزجاجية لثلاثة منازل أخرى.

وحسب الصحيفة: تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بعد 40 دقيقة.

وقد تسببت النيران والانفجارات في إصابة ثلاثة من رجال الاطفاء، وتم علاج اثنين منهم وخرجا، بينما لا يزال الثالث يتلقى العلاج. انفجار خزان الوقود جمهورية التشيك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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