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50 ألف مشجع يطالبون "جونسون" بالتحقيق في فشل استحواذ على نيوكاسل‎

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50 ألف مشجع يطالبون "جونسون" بالتحقيق في فشل استحواذ السعودية على نيوكاسل‎ 50 ألف مشجع يطالبون "جونسون" بالتحقيق في فشل استحواذ على نيوكاسل‎
بعد مماطلة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بإعطاء الضوء الأخضر للصفقة

50 ألف مشجع يطالبون

وقّع 50 ألفاً من مشجعي نيوكاسل عريضة أرسلوها إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يطالبون بالتحقيق في فشل صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على فريقهم.

ووفق صحيفة "ذا صن" قال أليكس هورست تروست، رئيس رابطة المشجعين: كان هناك اتصال هاتفي مع سيدة الأعمال البريطانية الشهيرة أماندا ستافيلي، وأكدت أن التحالف عبّر عن غضبه من عدم اتخاذ رابطة الدوري الإنجليزي قراراً بخصوص الصفقة وأن مايك أشلي كان حريصًا على عملية البيع.

وأضاف: أماندا أكدت أن المشجعين لديهم دور ليلعبوه تجاه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك لنحصل على إجابات بشأن الصفقة.

وكان تحالف يقوده صندوق الاستثمارات السعودي قد أعلن انسحابه من صفقة الاستحواذ على فريق نيوكاسل يونايتد مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، رغم موافقة المالك الحالي للفريق مايك أشلي، بسبب مماطلة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بإعطاء الضوء الأخضر للصفقة رغم مرور نحو 17 أسبوعاً على وضعها على طاولته.

ورغم البيان الذي أصدره التحالف، لكن "ستافيلي"، التي كانت تقود مفاوضات صفقة الاستحواذ على الفريق الإنجليزي لم تستسلم.

وذكرت الصحيفة أن "أماندا" اجتمعت مع رابطة مشجعي نيوكاسل، وطلبت منهم الضغط على رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وشرحت لهم كيف يمكنهم مساعدتها على إعادة الحياة للصفقة.

وكانت سيدة الأعمال البريطانية قد حمّلت مسؤولية فشل الصفقة لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي ظل صامتاً ولم يرد على كل التقارير التي حمّلته المسؤولية، كما لم يشرح سبب عدم إعطاء الضوء الأخضر للصفقة والمماطلة في مناقشتها رغم مرور 17 أسبوعاً على تقديم الملف.رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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