"المياه الوطنية": أكثر من 7 ملايين م3 من المياه بمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة بموسم الحج

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وزعت أكثر من 1.2 مليون عبوة من ماء زمزم وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة

وزعت شركة المياه الوطنية خلال موسم حج هذا العام أكثر من 7 ملايين متر مكعب في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة.

ورفعت الشركة خالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.

وأوضحت الشركة أنها نفّذت خطتها التنفيذية لموسم الحج لهذا العام، بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- وبمتابعة واهتمام الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة رئيس لجنة الحج المركزية، ونائب رئيس لجنة الحج المركزية وبمتابعة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، التي كان لها الأثر الكبير في مضاعفة الجهود، وتحقيق الخطة المرسومة، مبينة أن خطتها تركزت على توفير كميات المياه اللازمة لحجاج بيت الله الحرام وفق الكفاءة التشغيلية اللازمة.

وبيّنت أن إجمالي الكميات التي تم ضخها بشبكات المياه بمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة ومرافق المسجد الحرام منذ غرة ذي الحجة حتى نهاية يوم 12 من ذي الحجة بلغ أكثر من 7 ملايين متر مكعب، وتم تحقيق معدل ساعات ضخ مستمر على مدار الساعة دون أي انقطاعات بالمشاعر المقدّسة، ومعدل ضخ بلغ (21) ساعة باليوم بشبكات المياه بمكة المكرّمة، وتوفير كميات خزن مياه احتياطي بمنظومات الخزن الإستراتيجي والتشغيلي في المشاعر المقدّسة ومكة المكرّمة بلغت في ذروتها قرابة 2.5 مليون متر مكعب بنسبة زيادة بلغت 13% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدة أن الخطة المتحققة، بفضل الله، كانت مدعومة بمنظومات التحكم الرقمية والذكية التابعة للشركة بالتعاون المستمر والتنسيق الدائم مع الشركاء الدائمين بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وذكرت الشركة أنه بالتوازي مع ذلك فقد سارت كفاءة التشغيل لمنظومات الخدمات البيئية خلال الموسم حسب الخطة الموضوعة حيث بلغ إجمالي كميات المياه المعالجة لهذا العام 1441هـ، أكثر من 4.5 مليون متر مكعب.

وأشارت إلى أن كميات عبوات مياه زمزم المباركة التي تم توزيعها من قِبل مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم للفترة نفسها بالتنسيق المباشر مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بلغت أكثر من مليون ومائتي ألف عبوة سعة 5 لترات وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة، مقدمة شكرها إلى جميع الجهات الحكومية والخاصة التي أسهمت معها في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة -حفظها الله- لخدمة ضيوف الرحمن وتحقيق حج صحي وآمن.

شركة المياه الوطنية