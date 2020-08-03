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دراسة تكشف عن ردة فعل مفاجئة للجسم فور إصابته بـ"كورونا"

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دراسة تكشف عن ردة فعل مفاجئة للجسم فور إصابته بـ"كورونا" دراسة تكشف عن ردة فعل مفاجئة للجسم فور إصابته بـ"كورونا"
أوضحت أن اختراق خلايا الجهاز التنفسي الطريقة الأسهل للفيروس

دراسة تكشف عن ردة فعل مفاجئة للجسم فور إصابته بـ

كشفت دراسة أمريكية، أعدها علماء من جامعة سان فرانسيسكو، أن المستجد يثير استجابة مناعية قوية لدى المصاب؛ مما يمنع مكافحة الفيروس بطريقة صحيحة.

ونشر موقع MedicalXpress الأمريكي ملخص الدراسة التي توصل إليها العلماء وقالت: الجسم يبدأ في محاولة التخلص من الفيروس في غضون بضع دقائق بعد الإصابة، ويؤدي النضال المفرط إلى مسار ثقيل وخطير للمرض.

وأضافت الدراسة وفق ما نقلته "سبوتنيبك": يختلف رد فعل المناعة عند الإصابة بالفيروس، بشكل كبير عنه عندما يدخل فيروس الأنفلونزا العادي إلى الجسم.

واكتشف العلماء أن الفيروس قادر على إصابة خلايا الجهاز التنفسي وأجزاء من الأعضاء الأخرى، وتساعده في هذا المسامير البروتينية، التي حصل منها على اسمه.

وأشاروا إلى أن اختراق الخلايا من خلال الجهاز التنفسي، يبقى فعلًا الطريقة الأسهل للفيروس.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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