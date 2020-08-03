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مسالخ المدينة المنوّرة تستقبل أكثر من 14 ألف أضحية في ثالث أيام العيد

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مسالخ المدينة المنوّرة تستقبل أكثر من 14 ألف أضحية في ثالث أيام العيد مسالخ المدينة المنوّرة تستقبل أكثر من 14 ألف أضحية في ثالث أيام العيد
وفق إجراءات تشمل الكشف البيطري قبل الذبح وبعده حفاظاً على الصحة

مسالخ المدينة المنوّرة تستقبل أكثر من 14 ألف أضحية في ثالث أيام العيد

كشفت أمانة المدينة المنوّرة عن إشرافها خلال اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ، على ذبح وسلخ 13926من الأغنام و49 من الإبل و36 من البقر، وذلك وفقاً للخطة التشغيلية المعتمدة.

وأوضحت الأمانة أن إجراءات الذبح والسلخ في المسالخ ونقاط الذبح المؤقتة والمطابخ المرخصة تتم وفق إجراءات صحية تشمل الكشف البيطري قبل الذبح وبعده، إضافة إلى وجود جزارين مؤهلين وضمان آلية الذبح حسب الطريقة الصحيحة في بيئة نظيفة وآمنة مع التخلص الآمن من مخلفات الذبح وذلك حفاظاً على صحة وسلامة اللحوم والتأكد من وصولها إلى المستفيد بطريقة صحيحة وآمنة.

ودعت أمانة المنطقة المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بلدية عبر القنوات المعتمدة التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى وذلك عبر مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.أمانة المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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