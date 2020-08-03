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لبنان: إسرائيل أطلقت "منطادًا تجسّسيًا" على الحدود الجنوبية

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لبنان: إسرائيل أطلقت "منطادًا تجسّسيًا" على الحدود الجنوبية لبنان: إسرائيل أطلقت "منطادًا تجسّسيًا" على الحدود الجنوبية

جي بي سي نيوز :- قال لبنان، السبت، إن إسرائيل، أطلقت "منطادًا تجسسيًّا"، فوق بلدة حولا الواقعة على الحدود الجنوبية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وذكرت الوكالة اللبنانية أن "العدو الاسرائيلي أطلق منذ قليل منطادًا تجسّسيًا، فوق بلدة حولا الحدودية المحاذية للأراضي المحتلة عند نقطة العباد، لمدة 15 دقيقة".

وبحسب الوكالة، يسود هدوء حذر على طول الخط الحدودي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، أنّ "إسرائيل تخرق بوتيرة متصاعدة القرار 1701، وتتوالى اعتداءاتها على لبنان".

وتبنى مجلس الأمن القرار 1701، في 11 آب/ أغسطس 2006، وهو يدعو إلى وقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، تعزيز قواته قرب الحدود اللبنانية، تحسبا لهجمات توعدت جماعة "حزب الله" بتنفيذها، ردا على مقتل أحد عناصرها في غارة جوية منسوبة لإسرائيل قرب العاصمة السورية دمشق، في 20 يوليو/ تموز الجاري.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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