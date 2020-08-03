عدو البشرية.. إصابات كورونا تتجاوز 18.08 مليونًا والوفيات 687259

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رويترز: الولايات المتحدة تصدرت القائمة مسجلة 155343 حالة وفاة

أظهر أحدث إحصاء لرويترز، يوم الاثنين، أن أكثر من 18.08 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 687259 شخصًا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.

ووفق "رويترز" تصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 155343 حالة وفاة، وأربعة ملايين و684223 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 94104 حالات وفاة، ومليونين و733677 حالة إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 37364 حالة وفاة، ومليونًا و750723 حالة إصابة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 14128 حالة وفاة و850870 حالة إصابة.فيروس كورونا الجديد