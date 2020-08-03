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القنفذة تشهد ليلة أخرى ماطرة بغزارة .. و"الدفاع المدني" يستنفر

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الفرق تمنع المسافرين من المخاطرة بأنفسهم وسط مجاري الأودية

القنفذة تشهد ليلة أخرى ماطرة بغزارة .. و

ما زالت محافظة القنفذة وجميع مراكزها تشهد حتى لحظة إعداد هذا الخبر أمطارًا غزيرة جدًا مستمرة منذ الساعة العاشرة مساءً.

وبدأ أكبر أودية المنطقة في الجريان من أهمها وادي قنونا بسبت الجارة ووادي لومة واسبطا وتستنفر فرق الدفاع المدني جهودها لمنع المسافرين ومتابعي الأمطار من المخاطرة بأنفسهم وسط مجاري الأودية وتهيب قيادة الدفاع المدني بالجميع بأخذ الحيطة والحذر وعدم المغامرة بأرواحهم.

أمطار القنفذة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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