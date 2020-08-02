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"صحة ": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة

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"صحة مصر": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة "صحة ": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة
ارتفاع حالات الشفاء إلى 42455 شخصًا.. و1318 متعافيًا يغادرون المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الأحد خروج 1318 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 42455 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 ، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 94483 حالة، من ضمنهم 42455 حالة تم شفاؤها، و4865 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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