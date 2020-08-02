أخبار عاجلة

سقط بوادي بيض.. بلاغ عن فقدان مواطن يباشره "مدني جازان" ويوضح -
جريمة مكة.. "قاتل زوجته وشقيقِه" في قبضة الجهات الأمنية -
ميزانية "أردوغان" لقطاع السجون تتجاوز 6 وزارات وجهات سيادية بينها القصر الرئاسي -
"الأرياني" يحذر من "صافر": قنبلة موقوتة خطرها يفوق انفجار مرفأ بيروت -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "'طارق سليمان " بضيافة(أحمد شوبير) بتاريخ 5/08/2020 -
ملعب ONTime -لقاءات خاصة مع حلمي طولان وسامي قمصان قبل مبارة الأهلي وإنبي في الدوري -
ترمب: انفجار لبنان ربما يكون حدث بفعل متفجرات أو هجوم -
الأرصاد تُصدر تنبيهًا متقدمًا لأمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتحذير -
حصيلة جديدة لانفجار بيروت.. أكثر من 137 قتيلًا و5 آلاف جريح -
خريطة "رهو" اليوم والليلة بتوقيع "الحصيني".. هذه غزارتها وهنا مناطقها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

12600 ذبيحة بمسالخ ومطابخ الجوف خلال 3 أيام‎ العيد

Print
12600 ذبيحة بمسالخ ومطابخ الجوف خلال 3 أيام‎ العيد 12600 ذبيحة بمسالخ ومطابخ الجوف خلال 3 أيام‎ العيد
جولات لتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية

12600 ذبيحة بمسالخ ومطابخ الجوف خلال 3 أيام‎ العيد

أنهت المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ التابعة لأمانة منطقة الجوف وبلدياتها خلال أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك تجهيز أكثر من 12600 أضحية من الأغنام والماشية.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأمانة الجوف عمر بن عبد العزيز الحموان أنه تم استقبال الأضاحي في مختلف المواقع المخصصة لخدمة المستفيدين وتشمل المسلخ المركزي ومسلخ غرب سكاكا بطاقة 100 ذبيحة يوميًا إلى جانب 10 مسالخ بالمحافظات والمراكز 32 نقاط ذبح مع المطاعم المرخصة بالمنطقة ومحافظاتها.

وأضاف “الحموان” أن الأمانة تابعت من خلال الجولات الميدانية للفرق الرقابية تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية والاحترازية في المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ، بمتابعة كوادر مؤهلة من الأطباء البيطريين والمراقبين الصحيين، وتم تكثيف أعمال النظافة والتعقيم والتطهير. كما حرصت على تسهيل الإجراءات للمراجعين في المسالخ وتقليل وقت الانتظار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفقًا لتوجيهات أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.أمانة الجوف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سقط بوادي بيض.. بلاغ عن فقدان مواطن يباشره "مدني جازان" ويوضح

سقط بوادي بيض.. بلاغ عن فقدان مواطن يباشره "مدني جازان" ويوضح

جريمة مكة.. "قاتل زوجته وشقيقِه" في قبضة الجهات الأمنية

جريمة مكة.. "قاتل زوجته وشقيقِه" في قبضة الجهات الأمنية

ميزانية "أردوغان" لقطاع السجون تتجاوز 6 وزارات وجهات سيادية بينها القصر الرئاسي

ميزانية "أردوغان" لقطاع السجون تتجاوز 6 وزارات وجهات سيادية بينها القصر الرئاسي

"الأرياني" يحذر من "صافر": قنبلة موقوتة خطرها يفوق انفجار مرفأ بيروت

"الأرياني" يحذر من "صافر": قنبلة موقوتة خطرها يفوق انفجار مرفأ بيروت

شبكة عيون الإخبارية