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في يوم تأسيس الجيش.. التلفزيون الصيني يبث لقطات من العروض العسكرية السابقة بحضور الرئيس شي جين بينغ

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