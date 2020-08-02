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"الطائف تتنفس".. إقبال سياحي مميز تشهده "المأنوسة" .. مطر وضباب‎

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استعدادات كبيرة بالمتنزهات والحدائق واستنفار لكل الجهات المعنية

تبذل كل الجهات المعنية بمحافظة الطائف جهودها لاستقبال السياحة هذا العام وسط تدفق المصطافين خلال الأيام الماضية ومازال التدفق على منتزهات الطائف وحدائقها يفوق الوصف خلال ما شهدته المحافظة من أمطار غزيرة وأجواء معتدلة، وفقًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير السياحة أحمد الخطيب.

يُشار إلى أن الجهات الحكومية بالطائف قامت بتجهيز وتهيئة الحدائق والمتنزهات وأماكن الترفيه، كما ينفذ فرع وزارة السياحة بالطائف هذه الأيام جولات رقابية على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة ؛ للتأكد من تطبيقها للاشتراطات النظامية واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط والالتزام بتوفير الخدمات المطلوبة وفق التصنيف، أيضًا رفعت الجهات الأخرى المسؤولة عن توفير الخدمات للمواطنين كالصحة والكهرباء والماء وغيرها طاقتها الاستيعابية استعدادًا لهذا الموسم السياحي (تنفس)، كما تقوم إدارة المرور والدفاع المدني بوضع كل إمكاناتها لخدمة زوار محافظة الطائف خلال الموسم السياحي، خصوصًا في ظل كثافة الفعاليات والبرامج المقدمة، والأجواء التي تتمتع بها المحافظة، أيضًا عززت أمانة محافظة الطائف تسخير جميع إمكاناتها من تهيئة الحدائق والساحات البلدية والمسطحات الخضراء.

وتسعى أمانة الطائف إلى إبراز مكانة المدينة كواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية، وإبراز عمقها الحضاري والتاريخي، وتنوعها الثقافي والفني، ومنتوجها الطبيعي، بالإضافة إلى التفاعل مع المجتمع المحلي بتوفير الفرص الوظيفية الموسمية، والفرص الاستثمارية لرواد الأعمال .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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