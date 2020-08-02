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"أمطار غزيرة بتربة تستنفر البلدية لتنظيف المصارف وفتح الطرق

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سالت على إثرها الشعاب والأودية وارتفاع بمنسوب المياه ببعض الطرق

شهدت محافظة تربة والمراكز التابعة لها أمطارًا غزيرة سالت على إثرها الشعاب والأودية، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه ببعض الطرق الرئيسة والفرعية في ظل وجود منسوبي الدفاع المدني والبلدية.

وأسهمت الجهود المبذولة من بلدية تربة بتكثيف المعدات والآليات في الشوارع لفتح الطرق بإزالة المياه والمخلفات التي جرفتها السيول وإصلاح أعمدة الإنارة التي تعرضت للعطل المفاجئ نتيجة الأمطار .

وعملت بلدية تربة على توزيع المهام لتنظيف مصارف السيول وتكثيف وجود عمال النظافة والمعدات والآليات للقيام بمهامهم الميدانية في الشوارع والأحياء السكنية.

ولا تزال الجهود مستمرة في مراقبة الشوارع والميادين ومباشرة الحالات الطارئة لا قدر الله على الهاتف المجاني 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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